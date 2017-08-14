Авиарейсы из Улан-Удэ на север Бурятии будет выполнять местная авиакомпания

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. "Байкальская авиационная компания" ("Байкалавиаком") будет осуществлять рейсы из Улан-Удэ в северные населенные пункты республики. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комитета воздушного, водного транспорта и связи Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Бато Дашиянжибон. В настоящее время полеты из Улан-Удэ в отдаленные поселки выполняет иркутская авиакомпания "Ангара".

"Создание "Байкалавиакома" одобрено правительством республики в рамках развития региональной авиации. В планах авиакомпании - выполнение авиасообщений из города Улан-Удэ в северные районы республики - в поселки Нижнеангарск и Таксимо, а также полеты в Иркутскую область", - сообщил Дашиянжибон.

В настоящее время у перевозчика есть 12 самолетов Ан-2 и один четырехместный самолет Р2006Т. Имеется подготовленный летный состав, компанией подана заявка на расширение сферы деятельности сертификата соответствия на техническое обслуживание. По словам представителя Минтранса Бурятии, на данный момент "Байкалавиаком" выполняет полеты по заявкам санитарной авиации и по лесоавиационным работам, также есть пассажирские авиаперевозки, но только на севере республики, в Баунтовском районе - из поселка Багдарин в Варваринск, Усть-Джилинда и Уакит.

"После того как будет подготовлен и рассмотрен комплексный план развития авиакомпании, ей будут предложены меры государственной поддержки от правительства Бурятии", - добавил представитель регионального Минтранса.

Ранее врио главы Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что после ухода с рынка "Бурятских авиалиний" и "ПАНХ" в Бурятии будет создана новая местная авиакомпания. Улан-Удэнская авиакомпания "ПАНХ" (образована в 2009 году) в 2016 году столкнулась с финансовыми трудностями: Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. "ПАНХ" сменили "Бурятские авиалинии", летавшие на север республики вместе с дагестанской компанией "Пионер - региональные авиалинии". Однако в феврале 2017 года Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний.