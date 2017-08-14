ФАС одобрила сделку по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по разделению ритейлера "Евросеть" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах антимонопольного ведомства и "Мегафона".

В середине июля 2017 года "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежало по 50% "Евросети", договорились о разделении ритейлера. "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% "Евросети", консолидировав 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получил половину из 4 тыс. салонов "Евросети". "Вымпелком" также выплатит "Мегафону" 1,25 млрд рублей.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили ТАСС, что ФАС одобрила ходатайство, которое подавала компания в отношении "Евросети". При этом, отметили в "Мегафоне", получение согласия ФАС является одним из условий совершения сделки с VEON (владеет 100% российского "Вымпелкома") , но не означает, что она будет закрыта.

"Да, рассмотрела и удовлетворила ходатайство ПАО "Вымпел-коммуникации", приняла решение о его удовлетворении в пятницу", - сказал представитель пресс-службы ФАС, отвечая на вопрос, удовлетворила ли ФАС ходатайство "Вымпелкома" по сделке в отношении ритейлера "Евросеть". В пресс-службе "Вымпелкома" от комментариев отказались.

Судьба "Евросети"

"Евросеть", по заявлению "Мегафона", продолжит работать на рынке в качестве операционной компании и будет развиваться как розничная сеть. Президент "Евросети" Александр Малис ранее говорил, что "Евросеть" продолжит развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, финансовых сервисов и дополнительных услуг. Кроме того, ритейлер продолжит сотрудничество со своими партнерами, полностью и в срок выполняя принятые на себя обязательства, уточнял он.

"Евросеть" до 2008 года принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 год он продал эту компанию Александру Мамуту, который в свою очередь продал 49,9% "Евросети" "Вымпелкому" за $226 млн. В декабре 2012 года Мамут продал контрольный пакет "Евросети" за $1,07 млрд - по 25% акций получили "Мегафон" и холдинг Garsdale, 0,1% купил "Вымпелком". Летом 2014 года доля Garsdale перешла "Мегафону", потом операторы владели "Евросетью" на паритетных началах - по 50% акций.