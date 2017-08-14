Китай вводит эмбарго на импорт угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР

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ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Китая с 15 августа вводит эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Министерства коммерции Китая.
Совет Безопасности ООН 5 августа ужесточил санкции в отношении Пхеньяна за проведенные ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР угля, железа, свинца, морепродуктов и др. Страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных полезных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.
В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима.
По данным США, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.