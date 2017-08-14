Предприятие из Ярославской области вложит 200 млн рублей в выращивание картофеля в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Сельскохозяйственное предприятие из Ярославской области инвестирует порядка 200 млн рублей в производство по выращиванию картофеля в Крыму в рамках программы импортозамещения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил зампредседателя правительства области Валерий Холодов.

"Сегодня (между Корпорацией развития Республики Крым и сельхозкооперативом "Ярославия" - прим. ТАСС) подписан меморандум об инвестиционной деятельности, выбрана инвестиционная площадка - агропарк "Вересаево", где выделяется 500 га земли под выращивание (раннего) картофеля. Объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей, будет создано 75 рабочих мест", - рассказал Холодов.

Он назвал выращивание раннего картофеля в Крыму "важным импортозамещающим проектом". "Это импортозамещающий проект взамен египетского картофеля, который поступает самым ранним для наших потребителей", - сказал зампред областного правительства.

Холодов также сообщил, что ярославские бизнесмены намерены построить в Крыму овощехранилище емкостью 10 тыс. тонн единовременного хранения, чтобы создать "взаимообменную логистическую технологию по доставке картофеля - позднего картофеля из Ярославской области в Крым и раннего картофеля из Крыма в Ярославль".

14 августа делегация Ярославской области презентовала инвестиционный потенциал региона в Симферополе и планирует ряд встреч с местными властями и бизнесменами для обсуждения возможной реализации совместных проектов.