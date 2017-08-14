Власти Крыма рассчитывают нарастить товарооборот с Ярославской областью

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют нарастить товарооборот с Ярославской областью по итогам визита делегации этого региона на полуостров, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"У нас налажены формы сотрудничества (с Ярославской областью) по различным направлениям. Так, товарооборот по итогам 2016 года составил порядка 700 млн рублей. Но это только начало совместной работы. Уверен, что мы добьемся больших результатов в вопросах товарооборота. Мы готовы к сотрудничеству. Я уверен, что объемы товарооборота будут расти", - рассказал Гоцанюк.

14 июня делегация Ярославской области презентовала инвестиционный потенциал региона в Симферополе и планирует в течение двух дней ряд встреч с местными властями и бизнесменами для обсуждения возможной реализации совместных проектов. Гоцанюк отметил, что власти региона рассчитывают развивать сотрудничество с Ярославской областью в таких приоритетных направлениях, как сельскохозяйственное производство, а также в сферах машиностроения, туризма, энергетики и инновационных технологий.

Зампредседателя правительства области Максим Авдеев указал, что члены делегации приехали в Крым уже с конкретными предложениями и проектами. "Базовые контракты, о которых пойдет речь, - это контракты, измеряемые миллиардами рублей", - уточнил он. По словам Авдеева, стороны обсудят возможность реализации проектов в таких сферах, как энергетика, строительство, поставка техники для сельского хозяйства и для дорожных работ.

"Кроме того, (у Ярославской области) широкие возможности в сфере туризма - (мы обсудим) всевозможные вопросы, связанные с установлением водных маршрутов и поставки специальных судов для туризма и прочей техники, которая могла бы быть востребована в том числе в туристической сфере", - отметил Авдеев.

"Значимость региона (Крыма) для нас безусловна в связи с тем, что сегодняшние основные направления его развития совпадают с теми потенциальными возможностями, где у Ярославской области есть наилучшие практики, наилучший результат и наилучшие производственные возможности. Поэтому будем очень рады, если они будут востребованы нашими друзьями из Крыма", - добавил зампред ярославского правительства.