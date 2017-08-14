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ЦБ РФ снизил на 15 августа курс доллара до 59,799 рубля

Экономика и бизнес
14 августа, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Курс евро снижен до 70,66 рубля

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 15 августа официальный курс доллара на уровне 59,799 руб., что на 40,83 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 8,57 копейки, до 70,6645 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,21 копейки, до 64,6885 руб.

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