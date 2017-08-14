ЦБ РФ снизил на 15 августа курс доллара до 59,799 рубля

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
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Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
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Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
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Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 15 августа официальный курс доллара на уровне 59,799 руб., что на 40,83 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 8,57 копейки, до 70,6645 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,21 копейки, до 64,6885 руб.