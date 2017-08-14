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Шувалов: у Минска вновь вопросы к договору о ЗСТ между ЕврАзЭС и Ираном

Экономика и бизнес
14 августа, 13:30 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, августа. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что договор с Ираном сначала может быть подписан только на три года

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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Завершение переговоров о заключении соглашения между ЕврАзЭС и Ираном о зоне свободной торговли в текущем году станет достижением, пока некоторые вопросы возникли у белорусской стороны по сельскохозяйственному досье. Об этом заявил первый вице- премьер РФ Игорь Шувалов. "Есть некоторые сложности, потому что сельхоздосье мы думали, что полностью отработано, но белорусские партнеры просят нас вернуться к некоторым вопросам", - сказал Шувалов журналистам.

При этом он заметил: "В целом если Евразийский экономический союз в этом году завершит переговоры с Ираном по свободной торговле, это будет серьезное достижение".

Первый вице-премьер обратил внимание, что у Ирана подобных соглашений с другими странами нет. "Мы намереваемся сначала подписать договор на три года, посмотрим, как он будет работать, поскольку иранский рынок очень интересный, и на этом рынке много нетарифных ограничений", - сказал Шувалов.

По его словам, сейчас обсуждаются вопросы снижения тарифов для свободного перемещения товаров, но также "необходимо научиться работать на территории друг друга с тем, чтобы нетарифные ограничения, которые существуют, не применялись к движению наших товаров либо применялись по прозрачным процедурам".

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Иран Россия Белоруссия
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Шувалов, Игорь Иванович
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