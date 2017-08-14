"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингу

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Мегафон" заявляет, что исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении цен на роуминг невозможно, поэтому компания направит исковое заявление в суд.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.
"Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд", - сказали в "Мегафоне".
3 августа 2017 г. ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2. Параллельно ФАС указала операторам в срок до 13 августа выровнять цены во внутрисетевом роуминге. В "Мегафоне" пока не пояснили, по какому делу оператор направит заявление в суд.