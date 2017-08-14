РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до 2019 года инвестирует 4,1 млрд рублей в строительство и реконструкцию железнодорожных вокзалов БАМа и Транссиба, сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция вокзалов проходит в Улан-Удэ, Иркутске и Тынде. На вокзалах будет обновлена система информирования и навигации пассажиров, а также будут внедрены энергосберегающие технологии во всех инженерных системах, отмечают в компании.

Кроме того, новый вокзал площадью 2,4 тыс. кв м будет построен в городе Могоча Забайкальского края. Здание вокзала будет адаптировано для маломобильных пассажиров.

Ранее замначальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") Александр Парщиков сообщал о планах по вложению в модернизацию БАМа и Транссиба в 2017 году порядка 25 млрд руб.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Общая стоимость реализации проекта составляет 562 млрд рублей, из них 302 млрд рублей будут финансироваться за счет средств РЖД, 150 млрд рублей - из средств Фонда национального благосостояния, 110,2 млрд рублей - из средств федерального бюджета.