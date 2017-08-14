Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рыбинский завод планирует поставить оборудование для реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму

Экономика и бизнес
14 августа, 14:25 UTC+3 ТАСС

Директор предприятия отметил, что все оборудование "произведено на территории Российской Федерации"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. Компания "ОДК-Газовые турбины" планирует поставить оборудование общей мощностью 120 МВт для реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора, управляющий директор предприятия Олег Руснак.

"Один из наших проектов с начала этого года - Сакская ТЭЦ. У нас в планах поставка оборудования для ее реконструкции общей мощностью 120 МВт. Все оборудование подпадает под понятие импортозамещение, оно произведено на территории Российской Федерации", - сказал Руснак.

По словам заместителя генерального директора, управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова, предприятие "Сатурн" совместно с "ОДК-Газовые турбины" может предложить Крыму несколько энергетических агрегатов мощностью от 2,5 МВт до 10-25 МВт. "В настоящий момент данные проекты на проработке, мы на пороге создания уникальной машины большой энергетики мощностью 110 МВт", - добавил Поляков.

Делегация Ярославской области под руководством врио губернатора Дмитрия Миронова 14 и 15 августа находится в Республике Крым. Руководство области обсудит с представителями бизнес-сообщества крымской стороны возможности использования ярославского потенциала при строительстве в республике объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, поставок продукции предприятий региона для нужд Крыма.

Компания "ОДК-Сатурн" находится в Рыбинске Ярославской области, имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, производит двигатели для гражданской, транспортной, военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также промышленные и морские газотурбинные двигательные установки в рамках программы импортозамещения. Работает в составе Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").

АО "ОДК-Газовые турбины" занимается проектирование и производством энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, строительством газотурбинных теплоэлектростанций, обслуживанием энергообъектов на протяжении всего жизненного цикла. Также предприятие производит продукцию для атомных электростанций и нестандартное оборудование. Головной офис компании находится в Рыбинске Ярославской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии
5
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
6
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
7
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама