Рыбинский завод планирует поставить оборудование для реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму

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ТАСС, 14 августа. Компания "ОДК-Газовые турбины" планирует поставить оборудование общей мощностью 120 МВт для реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора, управляющий директор предприятия Олег Руснак.
"Один из наших проектов с начала этого года - Сакская ТЭЦ. У нас в планах поставка оборудования для ее реконструкции общей мощностью 120 МВт. Все оборудование подпадает под понятие импортозамещение, оно произведено на территории Российской Федерации", - сказал Руснак.
По словам заместителя генерального директора, управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова, предприятие "Сатурн" совместно с "ОДК-Газовые турбины" может предложить Крыму несколько энергетических агрегатов мощностью от 2,5 МВт до 10-25 МВт. "В настоящий момент данные проекты на проработке, мы на пороге создания уникальной машины большой энергетики мощностью 110 МВт", - добавил Поляков.
Делегация Ярославской области под руководством врио губернатора Дмитрия Миронова 14 и 15 августа находится в Республике Крым. Руководство области обсудит с представителями бизнес-сообщества крымской стороны возможности использования ярославского потенциала при строительстве в республике объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, поставок продукции предприятий региона для нужд Крыма.
Компания "ОДК-Сатурн" находится в Рыбинске Ярославской области, имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, производит двигатели для гражданской, транспортной, военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также промышленные и морские газотурбинные двигательные установки в рамках программы импортозамещения. Работает в составе Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех").
АО "ОДК-Газовые турбины" занимается проектирование и производством энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, строительством газотурбинных теплоэлектростанций, обслуживанием энергообъектов на протяжении всего жизненного цикла. Также предприятие производит продукцию для атомных электростанций и нестандартное оборудование. Головной офис компании находится в Рыбинске Ярославской области.