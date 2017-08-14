Стратегия цифрового развития ЕврАзЭС может быть согласована до конца 2017 года

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) намерены согласовать до конца года стратегию цифрового развития объединения. Об этом в понедельник сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Астане.

"Тема номер один сегодняшней повестки дня, как отметили главы правительств, это цифровая трансформация. Мы договорились о том, что необходимо проводить согласованную цифровую политику, особенно в тех сферах экономической деятельности, полномочия по которым переданы наднациональному органу", - отметил Саркисян.

По его словам, страны ЕврАзЭС разрабатывают стратегию, включающую следующие направления - это оцифровка общих рынков, оцифровка, связанная с инфраструктурой, системами управления и вопросами безопасности.

"Перечень таких инициатив мы представили нашим коллегам для обсуждения - порядка 10 проектов - и ждем от них предложений и замечаний", - пояснил председатель коллегии ЕЭК. Он уточнил, что после этого стратегия цифрового развития будет вынесена на утверждение рабочей группы, которая создана по поручению президентов стран ЕврАзЭС.

"Мы должны успеть на очередном заседании межправсовета представить доработанный проект с учетом замечаний сторон с тем, чтобы в конце года мы сумели уже представить документ для обсуждения глав государств", - подчеркнул Саркисян.