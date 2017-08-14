Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд Башкирии признал незаконными вознаграждения экс-менеджменту "Башнефти"

Экономика и бизнес
14 августа, 15:04 UTC+3 УФА УФА 14, августа. /ТАСС

Бывший топ-менеджер компании может потерять более 2 млрд рублей, полученных в качестве вознаграждения в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение районного суда, признав незаконными вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 годах, утвержденные бывшим руководством компании. Такое решение в понедельник вынесла судебная коллегия, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Решение Ленинского районного суда Уфы оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. Таким образом, бывший топ-менеджмент компании может потерять более 2 млрд рублей вознаграждения за 2016 год.

Суть претензий

Ранее прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать незаконными положения "О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК "Башнефть" 2015-2019 гг." и "О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК "Башнефть" на 2015-2017 гг.". Истец полагал, что предусмотренные "выплаты имеют характер "золотых парашютов", что нарушает трудовое законодательство".

Смотрите также

Суд признал незаконными вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти"

Вознаграждение членам правления "Башнефти" в 2016 г. выросло до 1 млрд руб.

В июне Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора, однако это решение было обжаловано Алексеем Пенно, ранее занимавшем должность директора департамента вознаграждения и мотивации персонала "Башнефти".

В ходе сегодняшнего заседания представители Пенно попросили суд поддержать апелляционную жалобу, аргументировав это тем, что "коррупционная составляющая является голословной". Представители "Башнефти", Минземимущества и прокуратуры Башкирии просили оставить жалобу без рассмотрения.

Один из бывших топ-менеджеров "Башнефти" в августе направил обращение главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой взять на личный контроль ситуацию с признанием незаконными документов компании о программах вознаграждения. Пресс-служба главы республики подтвердила ТАСС факт получения обращения, не уточнив при этом его содержания.

Согласно условиям, зафиксированным в документах, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей.

Ранее "Башнефть" сообщала, что согласно исковому заявлению при реализации условий о досрочном прекращении действия программ, предусмотренные ими безусловные выплаты, имеют характер "золотых парашютов". "Таким образом, данные нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату "золотых парашютов" топ-менеджерам компаний с государственным участием. До настоящего времени советом директоров ПАО АНК "Башнефть" решение о выплатах по программам за 2016 г. не было принято в связи с проводимым обществом аудитом программ", - пояснялось в сообщении.

В компании отмечали, что постановление Ленинского районного суда будет учтено при рассмотрении данного вопроса советом директоров компании.

"Роснефть" в 2016 г. приобрела 50,08% акций "Башнефти", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Сразу после покупки актива "Роснефть" полностью сменила правление "Башнефти". После оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
2
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
6
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
7
Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама