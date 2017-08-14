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Главным редактором портала Lenta.ru стал 23-летний Владимир Тодоров

Экономика и бизнес
14 августа, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Экс-редактор Александр Белоновский займется развитием проекта Iz.ru

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новым главным редактором портала Lenta.ru вместо Александра Белоновского стал 23-летний Владимир Тодоров, который ранее занимал должность редактора отдела "Интернет и СМИ".

Об этом следует из данных, опубликованных на сайте издания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белоновский покидает компанию и вместе с частью команды займется развитием проекта Iz.ru, принадлежащего "Национальной Медиа Группе". В пресс-службе холдинга ТАСС тогда подтвердили, что смена редактора произойдет, но отказались назвать имя. Сам Тодоров не стал комментировать эту информацию.

Тодоров в 2017 году стал лауреатом премии Союза журналистов Москвы, изучал востоковедение в НИУ ВШЭ, работал корреспондентом отдела "Бизнес и финансы", а затем редактором отдела "Технологии" в Gazeta.ru.

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