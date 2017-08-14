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Рост объема инвестиций зафиксирован в Ивановской области впервые за два года

Экономика и бизнес
14 августа, 15:57 UTC+3 ТАСС

По мнению властей региона, увеличение инвестиций стало возможным за счет снижения административных барьеров и обеспечения доступа предпринимателей к дешевым кредитным ресурсам

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ТАСС, 14 августа. Власти Ивановской области зафиксировали рост объема инвестиций в регионе впервые за последние два года. Как сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства, по итогам первого полугодия 2017 года организации региона вложили порядка 8,4 млрд рублей в основной капитал, что на 10% превышает показатели первого полугодия прошлого года.

"Рост инвестиций в регионе наблюдается впервые за последние два года. За январь-июнь 2017 года организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования направлено почти 8,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что наибольший рост инвестиций зафиксирован в производственных отраслях промышленности - на текстильных предприятиях, а также на производствах химических веществ и готовых металлических изделий.

По мнению региональных властей, таких показателей удалось добиться за счет снижения административных барьеров и обеспечения доступа предпринимателей к дешевым кредитным ресурсам.

По словам главы департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александра Лодыжкина, для дальнейшего увеличения инвестиционной привлекательности региона планируется наделить ряд моногородов статусом территорий опережающего развития (ТОР), где резидентам будут предоставлены налоговые льготы. В 2017 году в Минэкономразвития РФ уже подана заявка на присвоение статуса городу Наволоки, а также готовится еще одна заявка по городу Южа.

Кроме того, как сообщалось ранее, правительство региона заключило соглашение с Фондом развития моногородов по выделению более 440 млн рублей на создание инфраструктуры в моногороде Вичуга, где планируется начать строительство комбината синтетического волокна. Комбинат станет якорным предприятием индустриального парка, в который войдут более 60 резидентов. Инвестиции в строительство комбината до 2020 года составят более 20 млрд рублей.

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