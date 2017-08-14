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Валовой сбор зерна в Ингушетии вырос на 24% в 2017 году

Экономика и бизнес
14 августа, 16:39 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, августа. /ТАСС

В республики собрали около 62 тыс. тонн озимых зерновых и ярового овса

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МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Аграрии Ингушетии собрали в 2017 году около 62 тыс. тонн озимых и яровых зерновых культур, что на 24% больше показателя прошлого года, сообщил ТАСС начальник отдела земледелия и растениеводства минсельхоза республики Абубукар Гандалоев.

"Уборка озимых зерновых и ярового овса завершена в регионе, общий валовый сбор составил в этом году около 62 тыс. тонн, что на 12 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Средняя урожайность по республике составила 30,3 центнера с гектара - на 2,7 центнера выше прошлогодних показателей. Под озимые культуры было отведено 20,5 тыс. га, под яровой овес - 1,5 тыс. га", - сказал Гандалоев.

По данным властей, лидером по урожайности стал СПК "Славянка", где показатель составил 50 центнеров с гектара, в числе передовиков - хозяйства "Алханчуртский" и "Нестеровское" с 35 и 33 центнерами с одного гектара соответственно.

Гандалоев отметил, что из-за засухи, установившейся в Ингушетии с июля, погибла почти половина всех посевов яровых культур. "У кукурузы не сформировался початок, то же самое и у подсолнечника. Пострадало более 20 тыс. га посевов этих культур, практически 90%. Мы вынуждены были объявить чрезвычайную ситуацию", - добавил он.

По данным минсельхоза Ингушетии, в республике начата подготовка почвы и семенного материала для посева озимых зерновых культур на площади 25 тыс. га под урожай 2018 года.

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