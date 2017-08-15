Кто получит помощь государства в выплате ипотеки

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Дмитрий Медведев еще в июле распорядился выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей владельцам ипотеки, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. 11 августа это распоряжение было оформлено в виде постановления правительства, которое объясняет, кто и как сможет реструктурировать свои кредиты. Программа помощи начнет действовать с 22 августа 2017 года.
Стать участниками программы могут семьи с несовершеннолетними детьми и детьми до 24 лет, которые учатся в техникумах или вузах очно. Также государство может помочь инвалидам, родителям детей-инвалидов и ветеранам боевых действий.
Все претенденты на господдержку должны одновременно соответствовать еще ряду критериев. В частности, помощь могут предоставить, только если ипотечный платеж вырос не менее чем на 30% от суммы, которую человек отдавал банку, только заключив кредитный договор.
Совокупный доход на члена семьи после выплаты процентов по ипотеке у претендентов на помощь должен быть меньше двукратного прожиточного минимума.
Допустим, в семье москвичей Ивановых три человека, муж зарабатывает 75 тыс. рублей в месяц, жена — 50 тыс. Их ежемесячная выплата по ипотеке изначально составляла 25 тыс. рублей в месяц, а сейчас увеличилась до 40 тыс. Получается, что после выплаты банку совокупный доход семьи составляет 85 тыс. рублей, или 28,3 тыс. рублей на человека. Это меньше, чем два прожиточных минимума (в Москве он установлен на уровне 15 477 рублей), а значит, семья может подать документы на реструктуризацию ипотечного платежа.
Нет. Рассчитывать на реструктуризацию могут лишь те, для кого ипотечное жилье — единственное. Причем размер квартиры также имеет значение. Общая площадь однокомнатной квартиры не должна превышать 45 кв. метров, двухкомнатной — 65 кв. метров, трехкомнатной — 85 кв. метров.
Сам кредитный договор должен быть заключен как минимум за год до подачи документов на реструктуризацию.
Заемщик должен обратиться в свой банк с заявкой на участие в программе помощи и предоставить пакет документов, подтверждающих, что он соответствует всем требованиям, прописанным в постановлении правительства, рассказал ТАСС управляющий директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Алексей Ниденс.
Решение о возможности проведения реструктуризации принимает банк. В случае положительного решения с заемщиком будет подписано соглашение о реструктуризации.
Главное — это то, что остаток кредита заемщика уменьшится на 30%, но не более чем на 1,5 млн рублей. Это — убыток банка, который ему компенсирует АИЖК за счет выделенных государством средств. В АИЖК кредитная организация обратится после проведения реструктуризации ипотечного кредита.
Оставшаяся сумма будет реструктурирована. При этом валютные кредиты будут переведены в рубли по курсу не выше курса Банка России, а процентная ставка по ним после перевода в рубли не должна превышать 11,5% годовых. По кредитам, которые изначально выдавались в рублях, ставка не может быть выше текущей.
Заемщик будет освобожден от необходимости платить неустойку (пени), если она еще не оплачена им или не взыскана судом.
Программа бесплатна для заемщика, то есть никаких комиссий за проведение реструктуризации нет.
Да, эта сумма может быть увеличена, но не более чем в два раза. То есть максимально составить 3 млн рублей, пояснил Алексей Ниденс. Заемщики, претендующие на увеличенную сумму предельного возмещения, должны будут обратиться с заявлением в специальную межведомственную комиссию, которая и примет решение.
Также комиссия будет рассматривать вопрос поддержки граждан, формально не соответствующих отдельным условиям программы, но остро нуждающихся в помощи.
Положение, порядок работы и состав межведомственной комиссии определит Минстрой России до 1 сентября 2017 года. Ожидается, что в нее войдут представители органов федеральной исполнительной власти, депутаты и уполномоченный по правам человека.
На участие в программе смогут претендовать ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте, подчеркнул Алексей Ниденс.
Предыдущая программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 года и завершилась 31 мая 2017 года. На реструктуризацию долгов ипотечников было выделено 4,5 млрд рублей.
Всего с 2015 года в рамках госпрограммы поддержку получили порядка 19 тыс. российских семей.
Предыдущая программа помощи заемщикам свою задачу выполнила, считают в АИЖК. Ситуация на рынке нормализовалась, но остались отдельные граждане, которые по-прежнему остро нуждаются в господдержке. Для них и была разработана новая программа.
Мария Селиванова