Кто получит помощь государства в выплате ипотеки

Стать участниками программы могут семьи с несовершеннолетними детьми и детьми до 24 лет, которые учатся в техникумах или вузах очно. Также государство может помочь инвалидам, родителям детей-инвалидов и ветеранам боевых действий.

Все претенденты на господдержку должны одновременно соответствовать еще ряду критериев. В частности, помощь могут предоставить, только если ипотечный платеж вырос не менее чем на 30% от суммы, которую человек отдавал банку, только заключив кредитный договор.

Совокупный доход на члена семьи после выплаты процентов по ипотеке у претендентов на помощь должен быть меньше двукратного прожиточного минимума.

Допустим, в семье москвичей Ивановых три человека, муж зарабатывает 75 тыс. рублей в месяц, жена — 50 тыс. Их ежемесячная выплата по ипотеке изначально составляла 25 тыс. рублей в месяц, а сейчас увеличилась до 40 тыс. Получается, что после выплаты банку совокупный доход семьи составляет 85 тыс. рублей, или 28,3 тыс. рублей на человека. Это меньше, чем два прожиточных минимума (в Москве он установлен на уровне 15 477 рублей), а значит, семья может подать документы на реструктуризацию ипотечного платежа.