ФАС в течение недели может возбудить дело против операторов из-за внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в течение недели рассмотрит вопрос о возбуждении дела из-за внутрисетевого роуминга в отношении трех операторов связи. Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Ранее ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны были исполнить предупреждение ФАС до 10-13 августа или направить мотивированный отказ.

При этом, как пояснили ТАСС в антимонопольном ведомстве, ни один из операторов не прислал отчет об исполнении предупреждения. Однако ведомство намерено продлить срок для одной компании, которая направила в ведомство соответствующее мотивированное ходатайство и выразила готовность исполнить предупреждение в новые сроки.

"Таким образом, в отношении остальных трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, еще один оператор ходатайствовал о разъяснении предупреждения и продлении сроков, но не предоставил достаточных обоснований и получил отказ в продлении сроков. Повторно компания в ФАС не обращалась. "Два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке. Такой возможностью они воспользовались соответственно 10 и 4 августа 2017 года", - пояснили в ФАС.

Иных действий операторы не предпринимали, подчеркнули в ведомстве.

В России действуют национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельно по Крыму. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам.

В начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. После 13 августа служба пообещала завести дела и по внутрисетевому роумингу, если операторы не выполнят ее предписаний.

При этом в "Мегафоне" заявили, что исполнить предписание ФАС в отношении цен во внутрисетевом роуминге невозможно, поэтому компания направит исковое заявление в арбитражный суд. В МТС сообщили, что "находится в диалоге" с ведомством, "Вымпелком" и Tele2 от комментариев отказались.