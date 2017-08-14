Bloomberg: разработчик Angry Birds может выйти на IPO

ТАСС, 14 августа. Финская компания Rovio Entertainment Oy - разработчик игры Angry Birds - может в сентябре провести первичное публичное размещение акций (IPO).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ходе IPO на финской бирже Rovio может привлечь около $400 млн. Таким образом, общая стоимость компании может составить около $2 млрд.

Между тем источники отмечают, что окончательного решения по проведению IPO не принято. В самой компании от комментариев отказались.

Angry Birds - серия компьютерных игр и торговая марка Rovio. Первая версия игры - игра-головоломка была выпущена 11 декабря 2009 года и стала одной из самых популярных игр для iPhone.

Впоследствии в Angry Birds стало можно играть в браузерах, а также на других мобильных и игровых платформах. Всего Rovio выпустила более 10 различных дополнений и версий оригинальной игры. Также были выпущены другие виды игр с теми же персонажами - гоночная аркада Angry Birds Go! и головоломка Bad Piggies.