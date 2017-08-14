Bloomberg: разработчик Angry Birds может выйти на IPO

Судья: жаркая погода стала причиной дисквалификаций гребцов на СпартакиадеСпорт 14 августа, 17:49
Около 100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче ЛЧ со швейцарским "Янг Бойз"Спорт 14 августа, 17:39
Главы правительств ЕврАзЭС обсудили насущные вопросы и посетили ЭКСПО-2017Экономика и бизнес 14 августа, 17:23
Футболист "Зенита" Гарсия перешел в испанский "Бетис"Спорт 14 августа, 17:18
Трамп прервал отпуск и возвращается в ВашингтонМеждународная панорама 14 августа, 17:13
Малкин считает, что в НХЛ после сезона-2019/20 возможен локаутСпорт 14 августа, 17:10
Минздрав: россияне стали реже оформлять больничныеОбщество 14 августа, 17:08
Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных делПроисшествия 14 августа, 17:02
Малкин: Зарипов в ближайшее время ждет решения НХЛ насчет возможности выступления в лигеСпорт 14 августа, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 августа. Финская компания Rovio Entertainment Oy - разработчик игры Angry Birds - может в сентябре провести первичное публичное размещение акций (IPO).
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе IPO на финской бирже Rovio может привлечь около $400 млн. Таким образом, общая стоимость компании может составить около $2 млрд.
Между тем источники отмечают, что окончательного решения по проведению IPO не принято. В самой компании от комментариев отказались.
Angry Birds - серия компьютерных игр и торговая марка Rovio. Первая версия игры - игра-головоломка была выпущена 11 декабря 2009 года и стала одной из самых популярных игр для iPhone.
Впоследствии в Angry Birds стало можно играть в браузерах, а также на других мобильных и игровых платформах. Всего Rovio выпустила более 10 различных дополнений и версий оригинальной игры. Также были выпущены другие виды игр с теми же персонажами - гоночная аркада Angry Birds Go! и головоломка Bad Piggies.