BP запустила еще два из семи крупных газовых месторождений

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ТАСС, 14 августа. Нефтегазовая компания British Petroleum (BP) подтвердила запуск еще двух из семи основных газовых проектов - в Австралии и Тринидаде. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Juniper в Тринидаде и Persephone в Австралии были введены вслед за ранее запущенными месторождениями West Nile Delta в Египте, Trinidad Onshore Compression project и Quad 204 в Великобритании", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что оставшиеся два из семи проектов - в Омане и Египте - будут запущены до конца 2017 года.
Согласно обновленной стратегии компании до 2021 года, BP планирует нарастить добычу углеводородов до 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В период с 2018 по 2021 годы компания планирует начать добычу еще в девяти проектах.