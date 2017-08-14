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BP запустила еще два из семи крупных газовых месторождений

Экономика и бизнес
14 августа, 17:35 UTC+3 ТАСС

Оставшиеся два из семи проектов - в Омане и Египте - будут запущены до конца 2017 года

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© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 14 августа. Нефтегазовая компания British Petroleum (BP) подтвердила запуск еще двух из семи основных газовых проектов - в Австралии и Тринидаде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Juniper в Тринидаде и Persephone в Австралии были введены вслед за ранее запущенными месторождениями West Nile Delta в Египте, Trinidad Onshore Compression project и Quad 204 в Великобритании", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что оставшиеся два из семи проектов - в Омане и Египте - будут запущены до конца 2017 года.

Согласно обновленной стратегии компании до 2021 года, BP планирует нарастить добычу углеводородов до 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В период с 2018 по 2021 годы компания планирует начать добычу еще в девяти проектах.

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Оман Египет Австралия Великобритания Тринидад и Тобаго
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