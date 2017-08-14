Долги в сфере ЖКХ перевалили за 1 трлн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Задолженность регионов за энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) достигла почти 200 млрд рублей, общий объем задолженности в отрасли составляет 1,34 трлн рублей. При этом около половины этой суммы - это просроченные счета населения. Вторую группу неплательщиков составляют посредники, такие как управляющие компании. Эксперты рассказали ТАСС, почему сложилась такая ситуация и как с ней бороться.

Долги управляющих компаний

Все долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно разделить на три категории: задолженность бюджетных организаций, задолженность населения и долги управляющих компаний. Последние, по данным Минстроя России, являются основными должниками, с которыми необходимо бороться.

Долг может возникнуть по нескольким причинам, рассказывает руководитель управления взыскания задолженности "ПИК-Комфорт" Игорь Захаров.

"Во-первых, долг может возникнуть из-за некорректного расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов. Либо, если управляющая компания сама предоставляет коммунальные услуги, то именно она несет финансовую ответственность перед ресурсоснабжающей организацией за жителей, которые не оплачивают коммунальные услуги. Кроме того, важно понимать, что в любой компании необходимо правильно выстраивать работу с дебиторской задолженностью и грамотно планировать распределение финансов", - говорит Захаров.

При этом, подчеркивает эксперт, никто не отменял тот факт, что на рынке существуют недобросовестные фирмы- однодневки, которые собирают деньги с жителей, накапливают долги перед ресурсоснабжающими организациями, а затем целенаправленно банкротятся.

В Минстрое это подтверждают. "Значительная часть долгов за ЖКХ (603 млрд рублей - прим. ТАСС) образовалась из-за того, что недобросовестные управляющие компании, фактически выступающие посредниками, не перечислили средства граждан ресурсоснабжающим организациям", - говорит министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По словам исполнительного директора Ассоциации управляющих организаций "Новое качество" Олеси Лещенко, для добросовестных участников рынка сложившаяся система правоотношений в сфере предоставления коммунальных услуг также является тяжелым бременем, поскольку в среднем уровень собираемости платежей составляет 97% (в некоторые месяцы - 85%), а управляющая организация вынуждена рассчитываться с ресурсоснабжающей организацией полностью.

"Такая система неизбежно формирует систематические убытки, а управляющая организация рискует своей лицензией за неисполнение обязательств со стороны потребителей услуг", - поясняет Лещенко. Решению существующей проблемы будет способствовать исключение управляющих организаций из цепочки платежей и переход на "прямые договоры" между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах (МКД).

В Минстрое также признают необходимость перехода на "прямые договоры". В частности, сегодня ведомство работает над законопроектом, который позволит напрямую направлять средства, перечисленные жильцами в компании, поставляющие электроэнергию, тепло и воду.

"Мы надеемся, что решим проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", - говорит Мень.

Долги населения

Долги населения, которые составляют 645,1 млрд рублей, по сравнению с итогами 2016 года снизились на 21%, отмечают в Минстрое. По данным ведомства, на граждан приходится примерно 6% неплательщиков. "Общая платежная дисциплина по стране достаточно высокая, собираемость платежей населения составляет 89,4%", - указывают в министерстве.

Основными неплательщиками эксперты называют либо асоциальные категории, либо владельцев инвестиционных квартир. А самой дисциплинированной категорией плательщиков являются пенсионеры.

Лещенко из Ассоциации "Новое качество" говорит, что социально незащищенные граждане - малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи - стараются оплачивать жилищно-коммунальные услуги вовремя, потому что получают субсидию на оплату ЖКУ, ключевое условие предоставления которой - отсутствие долгов или подписанное соглашение об их реструктуризации.

Однако эксперты отмечают, что задержки в оплате коммунальных услуг возникают потому, что нет четко отлаженной системы в работе с просроченной задолженностью. По статистике, только 50% жителей оплачивают коммуналку до 10 числа, как это установлено Жилищным кодексом. Остальные допускают просрочки. Некоторые жители оплачивают коммунальные услуги один раз в 3-6 месяцев.

"В сфере ЖКХ задолженность начинают считать просроченной, когда ее срок превышает 90 дней и при просрочке в один-два месяца для должников не наступает никаких последствий. Это приводит к тому, что для потребителя становится нормой платить с задержкой", - подчеркивает Захаров из "ПИК-Комфорта".

Долги бюджетных организаций

Ресурсоснабжающая организация имеет рычаги влияния и на управляющие компании, и на население, но есть категория неплательщиков, повлиять на которую практически невозможно. Так, долги бюджетных организаций за жилищно-коммунальные услуги достигли 92,5 млрд рублей, указывают в Минстрое.

"Есть потребители, отключение которых невозможно: объекты ЖКХ, оборонные или бюджетные организации. И соответственно, стимулов к соблюдению платежной дисциплины у таких клиентов значительно меньше, чем у обычных потребителей, и выделение средств на оплату электроэнергии у подобных предприятий происходит в последнюю очередь по остаточному принципу", - объясняет президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов.

Он подчеркивает, что отключение электроэнергии не может производиться по целому списку объектов: медицинские учреждения и учреждения социального обеспечения, организации связи, государственные учреждения ветеринарии, объекты водоснабжения и канализации, объекты вентиляции, водоотлива и т. д.

Есть ли выход

Эксперты считают, что для изменения ситуации необходимо применять комплексный подход при взыскании просроченной задолженности с должников.

"Он может состоять из нескольких этапов: телефонные переговоры, уведомления по почте, выезды, автоинформирование, смс-рассылки, ограничение водоотведения или электроснабжения (данные меры регламентируются постановлениями правительства и невозможны без уведомления собственника - прим. ред.), взыскание через суд", - говорит Захаров из "ПИК-Комфорта".

Однако, по мнению Лещенко из Ассоциации "Новое качество", судебное взыскание не всегда является действенной мерой, поскольку служба судебных приставов в состоянии исполнить только порядка 40% судебных приказов и удовлетворенных исковых требований.

Позиция ресурсоснабжающей организации более радикальна. Так, Андронов из "Русэнергосбыта" предлагает кардинально изменить "правила игры".

"По всему миру уже внедряются предоплатные системы за услуги ЖКХ, такие как сейчас используются в мобильной связи. В частности, наши европейские акционеры из корпорации Enel занимались внедрением подобной технологии по всей Италии. Сейчас эта система блестяще работает и позволила значительно снизить уровень задолженности", - говорит Андронов.