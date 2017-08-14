Первый энергоблок Курской АЭС возобновил работу после ремонта

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. Курская АЭС возобновила работу энергоблока №1 после проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба станции.

"Включение энергоблока выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе станции, в настоящее время энергоблоки №№ 1, 2, 3 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 4 - в плановом капитальном ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что 2 августа 2017 года энергоблок №1 был отключен от сети по заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Центра и концерном "Росэнергоатом".

Курская АЭС расположена в 40 км юго-западнее Курска, на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока общей мощностью 4 млн кВт.