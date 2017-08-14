Прибыль Новикомбанка по итогам первого полугодия составила 2 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Новикомбанка по итогам первого полугодия 2017 года составила 2,04 млрд руб. Такие показатели следуют из опубликованной бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Показатель чистых процентных доходов банка увеличился на 54% и превысил 5,4 млрд руб., в то время как чистая прибыль компании исчислялась суммой 2,04 млрд руб., обеспечивающей рентабельность собственных средств в размере 14,5% годовых. Активы Новикомбанка за полугодие выросли на 8% и превысили 218 млрд руб.

"Основным фактором, определявшим увеличение стоимости активов банка, по мнению экспертов, явилось увеличение кредитного портфеля. Активное сотрудничество с предприятиями целевого сегмента - оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичных отраслей промышленности и финансирование их текущих и капитальных расходов обеспечило рост показателя чистой ссудной задолженности на 19% до 179,7 млрд руб. Расширяя свой основной бизнес, банк поддерживает резервы ликвидности на уровне, обеспечивающем его безусловную финансовую устойчивость - средства, размещенные в Банке России, увеличились на 19% до 15,8 млрд руб." - отметили в пресс-службе компании.

Расширение кредитных операций финансировалось преимущественно за счет увеличения остатков привлеченных от клиентов средств на 9% - до 183,6 млрд руб. В то же время и источники собственных средств Новикомбанка увеличились на 8% - до 28,3 млрд руб., а новая эмиссия акций банка в размере более 3 млрд руб., подготовка которой завершается в настоящее время, обеспечит сохранение этой положительной тенденции, отмечают в банке.

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 Новикомбанка на начало июля равнялся 10,4% и превышал установленное Банком России минимальное значение 4,5% более чем вдвое. Норматив достаточности собственных средств Н1.0 равнялся 15,2% при минимальном допустимом значении 8,0%. Норматив мгновенной ликвидности Н2 увеличился за период с начала года в 2,7 раза и составил 81,6% при минимальном значении 15%, в то время как норматив текущей ликвидности Н3 находился на уровне 113,4%, существенно превышая минимальное значение в размере 50%.

"Таким образом, подчеркивают эксперты, Новикомбанк успешно решает задачу достижения безубыточной деятельности, ранее поставленную перед его руководством ГК "Ростех". Рост основных статей баланса банка носит устойчивый характер, что проявляется как в увеличении кредитного портфеля, так и в наращивании депозитной базы. Банк в полной мере обеспечен капитальными и ликвидными ресурсами для успешного решения задач долгосрочного развития, отмечают они", - сказали в компании.