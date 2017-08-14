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Цена нефти Brent опустилась ниже $51

Экономика и бизнес
14 августа, 20:10 UTC+3

В последний раз стоимость нефти этого сорта была ниже $51 за баррель 1 августа 2017 года

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,2% и составила $50,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта была ниже $51 за баррель 1 августа 2017 года.

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