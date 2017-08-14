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Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компаний

Экономика и бизнес
14 августа, 22:56 дата обновления: 14 августа, 23:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

По итогам проверки Роберт Лайтхайзер решит, стоит ли инициировать расследование методов торговли КНР, результатом которого может стать введение ограничений в отношении Китая

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который поручает представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Трамп подписал документ в Белом доме в присутствии министра торговли Уилбура Росса, министра финансов Стивена Мнучина и других членов администрации.

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"Я даю вам полномочия рассмотреть любые возможные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, - обратился глава государства к Лайтхайзеру. - Мы защитим авторские права, патенты, ноу-хау и другую интеллектуальную собственность, столь важную для нашей безопасности и нашего процветания". "Это очень большой шаг", - добавил Трамп.

В субботу представитель администрации пояснил суть данного шага Белого дома. Если Лайтхайзер сочтет необходимым проведение расследования в отношении методов торговли Китая, то он будет в состоянии сам инициировать такое разбирательство, которое может продлиться до года. Результатом может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.

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"Нечестные торговые практики и промышленная политика Китая, включая передачу технологий и кражу интеллектуальной собственности, наносят урон американской экономике и рабочей силе. Американские компании обязываются создавать совместные предприятия с китайскими компаниями, если они хотят работать в Китае. Это нечестно", - сказал представитель администрации.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в ситуации с ядерной программой КНДР.

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Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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