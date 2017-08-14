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СМИ: китайской компании отказали в покупке Fiat-Chrysler

Экономика и бизнес
14 августа, 23:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, августа. /ТАСС

По данным еженедельника Automotive News, предложение было отвергнуто, поскольку цена оказалось слишком низкой

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НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Китайская автомобилестроительная компания выдвигала в августе предложение о покупке американо-итальянского автогиганта Fiat-Chrysler Automobiles, однако оно было не принято. Об этом сообщил в понедельник издающийся в Детройте еженедельник Automotive News со ссылкой на источник.

По его данным, предложение было отвергнуто, поскольку цена оказалось слишком низкой. Названия китайской компании и конкретные цифры газета не приводит, но отмечает, что заявленная стоимость была чуть выше текущей рыночной стоимости компании.

Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что интерес к покупке Fiat-Chrysler, возможно, проявила компания GAC Group из города Гуаньчжоу, которая с апреля прошлого года совместно с Fiat-Chrysler выпускает модель Jeep Renegade.

"Китайцы - единственные, у кого есть деньги (и причины) приобрести Fiat-Chrysler, - приводит телекомпания мнение аналитика из консультационной компании AutoPacific Дэвида Салливэна. Ранее в нынешнем году, отметила телекомпания, аналитик Bank of America Джон Мэрфи заявил о том, что, по его оценкам, китайская компания приобретет Fiat-Chrysler в ближайшие три-пять лет, причем GAC Group будет наиболее вероятным претендентом.

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