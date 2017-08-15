Медведев проведет совещание о реализации программы развития цифровой экономики в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание, на котором будут обсуждена реализация программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Как сообщила пресс-служба кабмина, в совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, а также руководители профильных компаний.

Программа, утвержденная в конце июля, была подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер госполитики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Это, как считают, в правительстве, является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.

Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны цели, которых необходимо достичь к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а доля населения, обладающего цифровыми навыками, составит 40%.