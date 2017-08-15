В Риге впервые за четыре года соберется латвийско-российская межправкомиссия

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Первое после почти четырехлетнего перерыва заседание латвийско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству пройдет во вторник в Риге. Во время заседания стороны обсудят нынешнее сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия между странами.

Встреча с премьером

Накануне заседания премьер-министр Латвии Марис Кучинскис встретился в Риге с сопредседателем МПК, министром транспорта РФ Максимом Соколовым и заверил, что балтийская республика заинтересована в конструктивных отношениях с РФ.

"Во время встречи премьер-министр отметил, что Латвия предпочитает конструктивное и практическое сотрудничество двух стран в различных областях - пограничной охраны, миграционной и таможенной областях, в сфере транспорта, культуры и искусства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Латвии.

Кучинскис отметил при этом, что на латвийско-российские отношения влияет международная обстановка.

Премьер Латвии приветствовал то, что в Риге после почти четырехлетнего перерыва организовано заседание латвийско-российской МПК. "Латвия считает эту комиссию полезной для двустороннего сотрудничества, в рамках которой можно конструктивно обсудить конкретные вопросы", - указывает пресс-служба правительства Латвии. Кучинскис пожелал комиссии успешной работы.

В понедельник Соколов также возложил в Риге цветы к памятнику воинам-освободителям.

История комиссии

Латвийско-российская межправкомиссия была создана правительствами двух стран в 2006 году. Годом позднее при комиссии появился совет по деловому сотрудничеству. Первое заседание комиссии состоялось в июле 2007 года в Риге. Последнее, шестое, заседание комиссии состоялось в Москве 21 ноября 2013 года, после чего ее работа приостановилась на фоне охлаждения отношений между Россией и ЕС.

В 2016 году сопредседателем комиссии с латвийской стороны стал министр сообщения (транспорта) Латвии Улдис Аугулис, сменив на этой должности министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевичса. В новой должности Аугулис заявил о необходимости возобновить работу комиссии, сделав упор на вопросы транспорта, которые "важны для обеих сторон". Незадолго до этого Латвия и РФ возобновили консультации рабочей группы по транспорту, которая входила ранее в состав МПК.

В мае Аугулис по итогам встречи с помощником президента РФ Игорем Левитиным выразил надежду на то, что очередное заседание межправкомиссии удастся провести во втором полугодии текущего года. "Во время переговоров Аугулис сообщил, что утвержден сопредседателем латвийско-российской межправкомиссии и это является ясным сигналом о том, что транспортная отрасль входит в число высших приоритетов сотрудничества двух стран", - указал Минтранс.

Повестка заседания

Заседание комиссии будут вести ее сопредседатели - Аугулис и Соколов. На встрече они обсудят вопросы четырех сфер двустороннего сотрудничества - экономического, регионального, транспорта, а также в гуманитарной области.

2 августа в Риге также впервые после четырехлетнего перерыва состоялось заседание совместной латвийско-российской рабочей группы во главе с президентом Latvijas Dzelzcels (с лат. "Латвийская железная дорога") Эдвинсом Берзиньшем и вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" Павлом Ивановым по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта. В ходе встречи было достигнуто соглашение продолжить сотрудничество для увеличения объемов грузоперевозок из стран Азии, в том числе Индии и Китая, по транспортному коридору "Север - Юг", а также более эффективно использовать товарные вагоны во время погрузочных операций. Стороны также договорились содействовать увеличению объема пассажироперевозок.