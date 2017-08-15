Российско-японский студенческий симпозиум вошел в программу Молодежного дня ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Российско-японский студенческий симпозиум вошел в программу Молодежного дня третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Его участниками станут 54 студента из университетов двух стран, сообщила ТАСС заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова.
"Мы решили собрать 27 российских ребят из российских вузов и 27 - из японских. Они вместе будут проектировать, думать, в каких направлениях наши страны могли бы сотрудничать. Возможно, они смогут представить результаты своей работы 6 или 7 сентября Владимиру Путину и Синдзо Абэ",- сообщила Харисова.
По ее словам, симпозиум станет частью обширной программы Молодежного дня, который состоится 5 сентября перед началом главных мероприятий ВЭФ. В этот день запланированы панельная дискуссия "Молодежь в цифровой экономике" и ряд сессий, на которых будут обсуждаться механизмы реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, роль молодежи в формировании экономики будущего, развитие молодежного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также вопросы демографии и образования.
Всего в Молодежном дне примут участие не немее 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет - студенты, школьники, молодые предприниматели и руководители различных некоммерческих организаций.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6 - 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ - 2017.