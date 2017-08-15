Арбитражный суд рассмотрит банкротство банка "Югра" 27 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению заявление Банка России о признании банка "Югра" банкротом и возбудил производство по делу. Это следует из определения суда.

Судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления ЦБ о признании "Югры" банкротом назначено на 27 октября на 16:00 мск.

7 августа Центральный банк России обратился в суд с заявлением о признании банка "Югра" несостоятельным. Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы Агентства по страхованию вкладов. Всего будет выплачено около 170 млрд рублей страхового возмещения.

По информации ЦБ РФ, бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. На 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.