Получателям "дальневосточного гектара" предложили 40 бизнес-планов по его освоению

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке разработало 40 бизнес-планов по освоению земельного участка, предоставляемого в рамках программы "Дальневосточный гектар". Об этом во вторник сообщила пресс-служба агентства.

"Мы разработали и разместили на сайте бизнес-планы. С ними может ознакомиться любой человек. Вначале их было 35, сейчас 40. То есть мы говорим гражданину: есть 40 бизнес-планов, выбери любой и адаптируй под себя, позвони по телефонным номерам создателям проекта, поинтересуйся их опытом", - приводит пресс-служба высказывание заместителя генерального директора АРЧК на Дальнем Востоке Дениса Кузина.

По его словам, разработаны предложения по различным направлениям: это и выращивание голубики, и организация пункта сбора, обработки дикоросов, открытие лесопилки, создание детского лагеря, запуск мини-пекарни или мебельного производства и другие. "Если вначале такие планы мы разрабатывали с экспертами, то сейчас свои бизнес-планы освоения гектара присылают сами граждане", - отметил Кузин.

Накануне АРЧК опубликовало список победителей конкурса идей "Дальневосточный гектар". Всех лауреатов ожидают призы и сертификаты, а также возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

К участию в ВЭФ приглашены Ирина Лабзина с проектом "SMART-Теплица", Евгения Кулиш (идея образовательно-досугового центра "Остров Недоразумения"), Дмитрий Федчун, победитель в номинации "Инновационные/технологичные решения", Александр Татаринов с идеей "Комплексного сервисного центра", Яна Цимбалова (идея "Домостроительный комбинат") и Леонид Сунгоркин - "Эколого-этнический парк коренных малочисленных народов Приамурья "Нанай боани".

600 идей со всех регионов РФ

Конкурс проводился агентством при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в целях выявления и тиражирования лучших идей по освоению "дальневосточных гектаров". При выборе победителей учитывались актуальность и возможность реализации идеи на Дальнем Востоке; степень проработанности проекта; достижимость результатов; перспективы дальнейшего развития проекта; творческий характер, новизна и оригинальность.

Участники конкурса предоставили на суд жюри беспрецедентное количество смелых идей по освоению земли на Дальнем Востоке. "Экспертному совету было непросто сделать свой выбор: пришлось провести оценку более 600 идей, поступивших из всех регионов России. Мы заинтересованы, чтобы проекты победителей были реализованы либо авторами идей, либо людьми, для которых представленные бизнес-планы помогут определиться со способом использования их земельных участков. Агентство готово оказать для этого необходимое консультационное и экспертное сопровождение", - заявил генеральный директор АРЧК на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.