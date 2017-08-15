"Известия": "Ростелеком" предлагает расширить программу устранения цифрового неравенства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" предлагает распространить государственную программу устранения цифрового неравенства (УЦН), предусматривающую обеспечение услугами связи жителей удаленных и труднодоступных районов, на населенные пункты с численностью от 500 до 10 тыс. человек. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

На сегодняшний день программа распространяется на населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. Как сообщил представитель компании, в таких поселениях живет только 4% населения страны, тогда как в населенных пунктах с численностью от 500 до 10 тыс. человек проживает около 21% россиян. При этом около половины таких населенных пунктов не обеспечены широкополосным доступом в интернет.

"В рамках системы универсальных услуг связи у компании отсутствует возможность финансирования активностей в населенных пунктах от 500 до 10 тыс. человек, - цитирует газета представителя пресс-службы "Ростелекома". - Вместе с тем мы видим заинтересованность регионов в сотрудничестве". Как сообщает издание, компания готова обеспечить услугами связи жителей таких населенных пунктов, но при условии государственного софинансирования.

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи людям, проживающим в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых оптоволоконных линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,6 тыс. деревень с населением 250-500 человек. Операторы связи отчисляют по 1,2% своей выручки в Фонд универсального обслуживания, из которого "Ростелекому" выделяются средства на программу.