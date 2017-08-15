СМИ: гонконгская фондовая биржа закроет свой торговый зал

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 августа. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа (HKEX) в конце октября закроет свой торговый зал, поскольку практически все операции на этой площадке ведутся в электронном режиме. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

"Это символическое место будет преобразовано для проведения различных церемоний, выставок, конференций и образовательной деятельности инвесторов", - уточнила представитель HKEX.

Торговый зал биржи открылся в 1985 году, где одновременно вели сделки до 900 брокеров. Однако в настоящее время в этом помещении ежедневно появляются лишь менее 30 отдельных трейдеров, в то время как основная доля торгов давно осуществляется в электронном режиме.

Как отмечает газета, по этой же причине свои операционные залы свернули фондовые биржи в Токио и Сингапуре.

На гонконгской площадке - шестой по величине в мире - сейчас котируются акции более 2 тыс. компаний, совокупная рыночная капитализация которых превышает $3,7 трлн. В прошлом году HKEX вышла на первое место в мире по объемам привлечения капитала на рынке первичного размещения акций (IPO).