Кабмин упростил процедуру подключения к инженерно-техническим сетям в Москве и Петербурге

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым упрощается процедура подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлены особенности оказания услуг по подключению объектов капитального строительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (далее - сети инженерно-технического обеспечения) на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В частности, постановлением сокращаются сроки отдельных процедур подключения, а также оптимизируется перечень документов, которые заявитель представляет организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей.

"В целях получения технических условий и заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предусматривается возможность подачи заявителем единой заявки через региональный портал государственных и муниципальных услуг", - добавили в правительстве.

Медведев поручил правительствам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга утвердить перечень организаций, которые предоставляют услуги по подключению потребителей к сетям инженерно-технического обеспечения с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Отмечается, что такая практика в будущем может быть распространения на другие субъекты РФ.