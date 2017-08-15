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Кабмин упростил процедуру подключения к инженерно-техническим сетям в Москве и Петербурге

Экономика и бизнес
15 августа, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Предусматривается возможность подачи единой заявки на подключение объектов капитального строительства к сетям через региональный портал государственных и муниципальных услуг

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым упрощается процедура подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

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"Подписанным постановлением установлены особенности оказания услуг по подключению объектов капитального строительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (далее - сети инженерно-технического обеспечения) на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В частности, постановлением сокращаются сроки отдельных процедур подключения, а также оптимизируется перечень документов, которые заявитель представляет организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей.

"В целях получения технических условий и заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предусматривается возможность подачи заявителем единой заявки через региональный портал государственных и муниципальных услуг", - добавили в правительстве.

Медведев поручил правительствам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга утвердить перечень организаций, которые предоставляют услуги по подключению потребителей к сетям инженерно-технического обеспечения с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Отмечается, что такая практика в будущем может быть распространения на другие субъекты РФ.

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