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Миклушевский: имущественный комплекс "Радиоприбора" продадут для погашения долгов

Экономика и бизнес
15 августа, 9:13 дата обновления: 15 августа, 9:42 UTC+3

Планируется, что собственником имущественного комплекса станет филиал Дубненского машиностроительного завода

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Владимир Миклушевский

Владимир Миклушевский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморье/, 15 августа. /ТАСС/. Имущественный комплекс оборонного предприятия "Радиоприбор" будет продан для погашения долгов к концу 2017 года. Об этом сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам совещания о судьбе предприятия.

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"На совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Олеговича (Рогозина) и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий состоит в том, что он заканчивает инвентаризацию и будет продавать это как единый имущественный комплекс собственнику. Собственником, как мы планируем, будет филиал Дубненского машиностроительного завода, - сказал он. - Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и соответственно будет произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате"

Губернатор Приморского края отметил, что ситуация на "Радиоприборе" постепенно нормализуется. По его словам, работы идут в двух направлениях. "Благодаря личному вмешательству Дмитрия Олеговича Рогозина Военно-промышленной комиссии удалось запустить филиал Дубненского машиностроительного завода, который будет продолжать производственную деятельность "Радиоприбора", - сказал Миклушевский. - И второе направление - это ликвидация задолженности по зарплате, которая сейчас остается еще 407 млн рублей". Глава края напомнил, что в прошлом году было выделено 178 млн рублей из краевого бюджета на погашение части задолженности, благодаря чему удалось снизить напряженность в коллективе.

Губернатор сообщил, что в ходе совещания Рогозин высказал ряд критических оценок, так как инвентаризация предприятия затянулась, а люди хотели бы чтобы задолженность по зарплате была погашена побыстрее. "Есть разные объективные и субъективные причины, но нам с Дмитрием Олеговичем настрой такой создать у конкурсного управляющего, чтобы он все делал побыстрее", - заключил Миклушевский.

"Радиоприбор"

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

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