Миклушевский: имущественный комплекс "Радиоприбора" продадут для погашения долгов

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморье/, 15 августа. /ТАСС/. Имущественный комплекс оборонного предприятия "Радиоприбор" будет продан для погашения долгов к концу 2017 года. Об этом сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам совещания о судьбе предприятия.
"На совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Олеговича (Рогозина) и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий состоит в том, что он заканчивает инвентаризацию и будет продавать это как единый имущественный комплекс собственнику. Собственником, как мы планируем, будет филиал Дубненского машиностроительного завода, - сказал он. - Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и соответственно будет произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате"
Губернатор сообщил, что в ходе совещания Рогозин высказал ряд критических оценок, так как инвентаризация предприятия затянулась, а люди хотели бы чтобы задолженность по зарплате была погашена побыстрее. "Есть разные объективные и субъективные причины, но нам с Дмитрием Олеговичем настрой такой создать у конкурсного управляющего, чтобы он все делал побыстрее", - заключил Миклушевский.
Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.