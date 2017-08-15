Рогозин: к посещению Путиным "Звезды" в сентябре проблемные вопросы должны быть решены

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморье/, 15 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил надежду, что к моменту посещения президентом России Владимиром Путиным строящейся супер-верфи "Звезда" не останется проблемных вопросов, требующих вмешательства главы государства. Об этом он заявил, открывая совещание по строительству "Звезды".

"Данный вопрос находится в поле зрения президента. По итогам сообщений и докладов правительства, "Роснефти", ДЦСС [Дальневосточный центр судостроения и судоремонта] Приморского края, Министерства по развитию Дальнего Востока мы ежеквартально информируем нашего президента, в чем суть проблемных вопросов, - рассказал зампред правительства. - Надеюсь на то, что в сентябре, когда Владимир Владимирович Путин будет здесь, у нас не будет в повестке тех вопросов, которые потребуют президентского вмешательства". Рогозин призвал всех участников совещания научиться решать все возникающие проблемы "в том профессиональном кругу", который представлен участниками совещания.

Рогозин напомнил, что в Большом Камне в Приморском крае в настоящий момент идет создание самого крупного судостроительного предприятия страны, которое не будет иметь ограничений ни по масштабам производства, ни по возможностям вывода продукции на большую воду. Вице-премьер подчеркнул, что этот проект затрагивает перспективы российского Дальнего Востока, и, в частности, Приморского края, потому как речь идет о возрождении города, о подготовке большого количества специалистов.

В ходе инспекционной поездки на предприятие Рогозин ознакомился с тем, как идут работы по тяжелому штапелю. Он констатировал, что в стране появилось самое мощное крановое оборудование. Кроме того вице-премьеру было доложено о начале работ по сухому доку, который позволит строить суда неограниченного водоизмещения как гражданского, так и военного назначения.

"Надо отдать должное тому, как развивается это производство: оно не ждет, когда появятся контуры самого предприятия в законченном виде, - отметил вице-премьер. - На сегодняшний день во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены". Он добавил, что главной задачей на сегодняшний день является оценка достаточности выделяемых финансовых средств, людских ресурсов, научного потенциала. Он также заявил о своем желании убедиться в том, насколько выполнено президентское поручение об обеспечении электроэнергией, газом и строительными мощностями для возведения самого производства и жилья для сотрудников.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ).