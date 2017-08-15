Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство жестяной тары

ТАСС, 15 августа. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) - компания "Приморский тарный комбинат" - запустила производство жестяной тары в городе Спасск-Дальнем в Приморском крае, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Статус резидента компания получила ровно год назад - в августе 2016 года. В течение этого лета она запустила производство и уже обеспечивает жестяной тарой более десяти крупнейших предприятий пищевой, в основном рыбной, обрабатывающей промышленности Дальнего Востока. Объем капиталовложений в проект составил более 34 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

В рамках проекта резидент применил преференции СПВ, закупил современные производственные линии для производства жестяных банок и крышек для рыбных, овощных, мясных консервов. По словам гендиректора комбината Владимира Бунакова, его компания поставляет продукцию на Сахалин и Камчатку, в Приморский и Хабаровский края. "В ближайшее время планируем расширить производство, запустив дополнительные мощности", - добавил он.

На предприятии создано 111 рабочих мест. В основном трудоустроены жители Спасска-Дальнего и близлежащих населенных пунктов.

Руководство компании планирует организовать зону таможенного контроля на производственном участке предприятия и применить преференцию свободной таможенной зоны на ввоз оборудования и сырья для производства упаковки. "Отметим, что процедура свободной таможенной зоны является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке. Сегодня три резидента ТОР (территории опережающего развития - прим. ТАСС) - маслоэкстракционный завод "Амурский", судостроительный комплекс "Звезда" и компания "СК БОСАН" - успешно применяют данную преференцию", - добавили в пресс-службе.

Режим Свободного порта Владивосток

В Приморском крае в рамках действия режима СПВ 237 резидентов реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 231 млрд рублей и планами создания более 26 тыс. рабочих мест.

С начала реализации федерального закона "О свободном порте Владивосток" в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 435 заявок на общую сумму инвестиций более 394 млрд рублей и перспективой создать более 38 тыс. рабочих мест. Статус резидента СПВ уже получили 273 компании с проектами на общую сумму капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать свыше 29 тыс. рабочих мест.