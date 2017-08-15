В Якутии до конца года свои предприятия планируют запустить три резидента ТОР

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Три резидента территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" в Якутии намерены запустить свои предприятия до конца 2017 года. Об этом во вторник сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков.

"До конца текущего года будут введены объекты еще трех резидентов ТОР "Кангалассы". Это ООО "Теплый край" - производство стеклопакетов и сэндвич-панелей, строительно-монтажные работы завершены, в августе будет произведен пробный запуск. Компания "Сахапластех" по производству тары для воды, молока и напитков - срок ввода объекта намечен на конец октября 2017 года, "Дальэнергостройвосток" (производство пенополистирола и биорешеток), ввод объекта - конец октября 2017 года", - сказал Стручков, выступая на совещании с участием полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

При этом первый зампред правительства Якутии остановился на проблеме нарушения сроков ввода объектов еще у двух резидентов ТОР "Кангалассы". "Из-за недостатка средств и неисполнения своих обязательств со стороны китайских партнеров два резидента нарушили сроки ввода объектов. Также есть вероятность нарушения сроков у компании "Саханефтебиосорб" (производство биологических нефтесорбентов - прим. ТАСС) из-за недостатка средств", - пояснил он.

В связи с этим, по словам Стручкова, правительство Якутии и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, поддержки экспорта будут совместно проводить работу по поиску партнеров и внесут изменения в соглашения по графикам работ.

По информации Минэкономики республики, сейчас в ТОР "Кангалассы" подано 25 заявок с общим объемом инвестиций 5,3 млрд рублей, десять из которых получили статус резидента с общим объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. Из этих десяти резидентов трое уже ввели свои производственные объекты.

Общий объем частных инвестиций составил на текущий момент 298 млн рублей или более 14% от общего заявленного объема инвестиций, создано 41 рабочее место.