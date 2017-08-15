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"Яндекс.Такси" изучает возможность страхования пассажиров на время поездки

Экономика и бизнес
15 августа, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В компании предполагают, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю будет находиться в пределах 2 млн рублей

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Онлайн-агрегатор услуг такси "Яндекс.Такси" изучает возможность страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В компании пояснили, что обсуждают эту возможность с несколькими крупными страховыми компаниями, не уточнив, с кем именно идут переговоры. По данным газеты "Коммерсант", представители "Яндекс.Такси" уже общались с такими крупными страховщиками, как "Ингосстрах", РЕСО и ВСК; представители страховщиков подтвердили газете факт переговоров.

Как именно будет реализована возможность страхования пассажиров сервиса такси - пока говорить рано, объяснили в "Яндекс.Такси". "Есть разные варианты - возможно, согласиться на страхование всех своих поездок можно будет в меню приложения "Яндекс.Такси", где такую опцию можно будет включить или отключить", - пояснили в компании.

Когда может появиться возможность страхования пассажиров такси - в "Яндекс.Такси" также не сообщили. Сначала проект будет протестирован в 3-5 городах, а затем уже масштабирован на всю страну, отметили в компании. Предполагается, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю во время поездки будет находиться в пределах 2 млн рублей, уточнили в "Яндекс.Такси".

В пресс-службе Uber (с которым "Яндекс.Такси" договорился объединить бизнес в России и еще ряде стран) заявили, что в компании "тоже прорабатывают эту опцию", не уточнив детали.

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