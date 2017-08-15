Камчатка представит на ВЭФ-2017 проект развития контейнерных перевозок в страны АТР

ТАСС, 15 августа. Проект развития контейнерных перевозок с Камчатки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) представит на Восточном экономическом форуме-2017 года компания "Терминал Сероглазка", работающая на территории Камчатского края, сообщили в правительстве Камчатского края.

"Компания "Терминал Сероглазка" будет представлена Камчатским краем на Восточном экономическом форуме-2017", - говорится в сообщении.

Ранее директор компании "Терминал Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо") Владимир Вальтер сообщал, что у причала терминала встал под загрузку контейнеровоз Papa Mau компании MCC Transport (судоходное подразделение международной компании "Maersk Line"), который выполнит первый прямой тестовый рейс из Петропавловска-Камчатского в южнокорейский порт Пусан, минуя порт Владивостока. Туда судно доставит рыбопродукцию, которая в дальнейшем будет направлена в страны Азии, Америки и Европы. Ожидается, что за счет исключения Приморья срок перевозки сократится минимум на 6-7 дней.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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