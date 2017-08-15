Россия вошла в список приоритетных для Казахстана стран-инвесторов

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Казахстана определило перечень приоритетных стран-инвесторов для республики в рамках Национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 годы. Как сообщил во вторник министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, Россия вошла в число стран, с которыми республика планирует активно сотрудничать в вопросах привлечения иностранных инвестиций.

"С учетом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира. Из них 11 стран для нас являются самыми приоритетными: США, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ. Для работы с каждой из этих приоритетных стран совместно с министерством иностранных дел будет разработан индивидуальный подход и конкретный план действий", - рассказал Касымбек на пресс-конференции.

По его словам, для улучшения инвестиционного климата Казахстана министерство намерено повысить прозрачность и предсказуемость инвестиционной политики. "Предусмотрен комплекс мер по совершенствованию визового и миграционного режимов, условий по привлечению иностранной рабочей силы, а также налогового и таможенного законодательства. Планируется принятие мер по дальнейшему улучшению позиции Казахстана в рейтинге Doing Business", - отметил министр по инвестициям и развитию.

Сегодня правительство Казахстана утвердило Национальную инвестиционную стратегию республики, которая разработана совместно с экспертами Всемирного банка. В стратегии основной акцент сделан на привлечении прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики, ориентированные на экспорт.