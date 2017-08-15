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Новую программу помощи ипотечным заемщикам запустят 22 августа

Экономика и бизнес
15 августа, 11:08 дата обновления: 15 августа, 11:45 UTC+3

В программе смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новая программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, заработает с 22 августа, говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

"В программе смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Для помощи таким гражданам выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд рублей, а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке", - говорится в сообщении АИЖК.

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В новой редакции программы уточнены предъявляемые требования для участия в программе. Так, принять в ней участие смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем два раза.

"Постановление вступает в силу с 22 августа 2017 года, по истечении 7 дней со дня его официального опубликования", - сказано в сообщении АИЖК.

Программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена правительством 20 апреля 2015 года и завершилась в мае 2017 года. За время реализации она позволила сохранить единственное жилье почти 19 тыс. ипотечных заемщиков - наиболее социально незащищенных категорий граждан.

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