ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил на аукционе облигации Банка России (ОБР), продав дебютный выпуск купонных 3-месячных облигаций на все предложенные 150 млрд рублей.
Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Объем спроса составил 173,5 млрд рублей.
В конце июля Банк России принял решение о размещении первого выпуска купонных облигаций в объеме 150 млрд руб. по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций. Размещение облигаций направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, отмечалось ранее в сообщении регулятора.
ЦБ ранее выпускал ОБР с сентября 2004 года по сентябрь 2011 года.