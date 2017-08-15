ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил на аукционе облигации Банка России (ОБР), продав дебютный выпуск купонных 3-месячных облигаций на все предложенные 150 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Объем спроса составил 173,5 млрд рублей.

В конце июля Банк России принял решение о размещении первого выпуска купонных облигаций в объеме 150 млрд руб. по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций. Размещение облигаций направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, отмечалось ранее в сообщении регулятора.

ЦБ ранее выпускал ОБР с сентября 2004 года по сентябрь 2011 года.