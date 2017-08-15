Добыча нефти в Азербайджане в январе - июле сократилась на 8,9%

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в Азербайджане в январе - июле 2017 года сократилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,5 млн тонн, добыча газа снизилась на 4,9%, до 16,606 млрд кубометров. Об этом сообщил во вторник Госкомстат республики.

Правительство прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2017 году на уровне 40 млн тонн, добычу газа - на уровне 29,5 млрд кубометров.

В 2016 году в республике было добыто 41,3 млн тонн нефти и 29,3 млрд кубометров газа.

Как сообщалось ранее, Азербайджан присоединился к соглашению стран ОПЕК и вне ОПЕК по сокращению добычи нефти. По данным минэнерго страны, Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению суточной добычи на 35 тыс. баррелей. В январе суточная добыча составила 793,9 тыс. баррелей (против 829 тыс. баррелей в среднем в 2016 году), в феврале - 776,4 тыс., в марте - 733,3 тыс., в апреле - 781,1 тыс., в мае - 785,3 тыс., июне - 793,7 тыс., июле - 796,7 тыс. баррелей.