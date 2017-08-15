В пермском моногороде Чусовом завод по восстановлению труб стал первым резидентом ТОР

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Первый резидент появился во вторник в моногороде Чусовом в Пермском крае, который в 2017 году получил статус территории опережающего развития (ТОР). Им стал Чусовской завод по восстановлению труб с проектной мощностью 20 километров восстановленных труб.

"Что получает край: новые рабочие места, новые налоговые поступления в виде налога на доходы физических лиц, налог на прибыль, а главное - мы выстраиваем кооперационные цепочки в Пермском крае. Это предприятие сейчас получает заказы от "Газпром-Трансгаз Чайковский", дальше коллеги планируют выходить на переговоры с "Лукойлом", "Транснефтью", потому что здесь есть их трубопроводы. Постепенно обслуживание этих инфраструктурных объектов будем концентрировать в крае, а это рынок сбыта и рабочие места", - сообщил журналистам присутствовавший на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Решетников.

Завод по восстановлению магистральных трубопроводов газовой системы диаметром строился в Чусовом с нуля. В процессе восстановления изоляционного покрытия труб предприятие использует собственную запатентованную технологию полиуретанового покрытия, которое, по словам директора Михаила Молокова, "ничуть не уступает зарубежным аналогам". Основным поставщиком и покупателем продукции завода является концерн "Газпром". Общий объем инвестиций в создание производства составил более 61 млн рублей.

По данным представителей компании, в 2017 году завод планирует восстановить 7 км труб, в 2018 году - 13 км, а в 2019 году при выходе на проектную мощность - 20 км труб. "В ближайшей перспективе мы также будем строить цех восстановления труб малого диаметра - от 530 до 720 мм, затем перейдем на еще более мелкие трубы диаметром от 63 мм", - рассказал Молоков. На новом производстве в Чусовом будет создано более 40 рабочих мест, сейчас на предприятии работают 29 человек.

Чусовской завод по восстановлению труб специализируется на ремонте и изоляции труб больших и средних диаметров для газопроводов. Также предприятие занимается рециклингом трубного и листового металлопроката и металлоизделий.

23 марта 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском крае ТОР. Статус резидента позволяет бизнесу получить преимущества в виде снижения ставки по налогу на прибыль, а также полного освобождения от налога на имущество и земельного налога, снижения налога на добычу полезных ископаемых. Для тех резидентов, которые получают этот статус, в течение первых трех лет с момента создания ТОР предусмотрено снижение страховых взносов в четыре раза.