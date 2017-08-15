Первый этап создания инфраструктуры в ТОР "Кангалассы" будет завершен до 1 декабря

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Первый этап создания инфраструктуры на территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" в Якутии будет завершен до 1 декабря 2017 года. Об этом во вторник сообщил первый зампред правительства республики Саха (Якутия) Алексей Стручков.

"На данный момент полностью освоены средства в размере 100 млн рублей на энергоснабжение, газификацию и на вертикальную планировку территории "Капитоновка". До 1 декабря 2017 года будут завершены электроснабжение и газификация территории "Кангалассы", а также созданы сети водоснабжения "Капитоновки". На данный момент освоено 59 млн рублей, что составляет 53% от федеральных средств в размере 113 млн рублей", - пояснил Стручков, выступая на совещании при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе.

По словам первого зампреда, финансирование второго этапа создания инфраструктуры составит в общей сложности 124 млн рублей, из которых 32 млн рублей - средства федерального бюджета, 92 млн рублей - средства республиканского и местного бюджетов.

"В срок до конца 2018 года на эти средства будут созданы внутриплощадочные дороги, благоустройство двух площадок "Капитоновка" и "Кангалассы", - сказал он.

На данный момент на рассмотрении на получение статуса резидента ТОР "Кангалассы" находятся 15 заявок с общим объемом частных инвестиций 3,2 млрд рублей. 10 компаний уже являются резидентами ТОР, из которых три предприятия уже ввели в эксплуатацию свои производственные объекты.

ТОР "Кангалассы" в Якутии является единственной территорией опережающего развития на Дальнем Востоке, ориентированной на малый и средний бизнес. Всего планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест до конца 2020 года.