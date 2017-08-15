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Реконструкция участка трассы Кавказ в Адыгее завершится в 2019 году

Экономика и бизнес
15 августа, 12:28 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

На эти цели выделены порядка 4 млрд рублей

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МАЙКОП, 15 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Работы по реконструкции автомобильной дороги Р-217 Кавказ на 10-километровом участке, охватывающем подъезд к столице Адыгеи со стороны города Армавира Краснодарского края завершатся в 2019 году, на эти цели направлено порядка 4 млрд рублей федеральных средств. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главы республики.

"Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня проинспектировал ход работ по реконструкции трассы Р-217 Кавказ, начатых месяц назад. Дорожники сейчас трудятся на месте трех будущих транспортных развязок. Поставлена задача завершить реконструкцию, на проведение которой федеральный центр направил порядка 4 млрд рублей, в 2019 году", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что реконструкция дороги вызвана постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на подъезд к Майкопу со стороны Армавира. Руководитель региона поставил задачу ведомствам республики при проведении работ в постоянном режиме взаимодействовать с заказчиком строительства - управлением федеральных автодорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства и держать на контроле все вопросы, связанные с реконструкцией трассы.

"Транспортная нагрузка постоянно увеличивается, и прошу учитывать, что следующим шагом должно стать строительство путепровода на въезде в столицу республики. Кроме того, от развязки возле аула Мафэхабль мы планируем построить объездную дорогу вокруг Майкопа, соединяющую Армавирскую трассу с трассой Майкоп-Туапсе. Наша цель - создать в республике логичную и безопасную транспортную систему", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.

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