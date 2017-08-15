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ФАС готова судиться с операторами для отмены роуминга в России

Экономика и бизнес
15 августа, 13:06 дата обновления: 15 августа, 13:37 UTC+3

Замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин подчеркнул, что по статистике ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде

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Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова судиться с операторами для отмены роуминга в РФ, заявил журналистам замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

Он подчеркнул, что по статистике ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде.

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"Сотовые операторы знают возможности ФАС, многие из них часто обращаются в ФАС в качестве заявителей по делам о нарушении антимонопольного законодательства. Мы готовы посостязаться в любой инстанции, полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга (его отмены - прим. ТАСС) и национального роуминга (снижение тарифов до экономически обоснованных - прим. ТАСС) должна быть решена", - сказал он.

Голомолзин заявил, что пока ведомство не располагает информацией об обращении "Мегафона" в суд по предупреждению ФАС о необходимости отмены внутрисетевого роуминга.

Он подчеркнул, что не существует никаких оснований для существования внутрисетевого роуминга. По мнению Голомолзина, абонент не должен испытывать неудобств, перемещаясь по территории России, причем как во внутрисетевом, так и в национальном роуминге.

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При этом после отмены роуминга тарифы для населения вырасти не должны, уверен замглавы антимонопольного органа. Голомолзин уверен, что операторы получат дополнительный доход, так как абоненты станут больше пользоваться услугами связи, перемещаясь по стране.

Во вторник в "Мегафоне" сообщили, что компания подала заявление об обжаловании претензий ФАС вечером 14 августа. "Ждем подтверждения о получении", - сообщили в компании. Оператор считает, что исполнить предупреждение ФАС невозможно, позиция компании не изменилась.

В МТС напомнили, что находятся в диалоге с ФАС, не уточнив детали. В "Вымпелкоме" не стали комментировать ситуацию.

Также отмечается, что ФАС в течение дня примет решение о продлении срока исполнения предупреждения для одного из операторов.

Ранее один из операторов "большой четверки" направил в ведомство мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить предупреждение в новые сроки. "Это ходатайство является мотивированным, решение по нему мы примем, скорее всего, сегодня до конца дня", - сказал Голомолзин, не уточнив, о каком именно операторе идет речь.

Претензии ФАС

Ранее ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны были исполнить предупреждение ФАС до 10-13 августа или направить мотивированный отказ. Как поясняли ТАСС в антимонопольном ведомстве, ни один из операторов не прислал отчет об исполнении предупреждения.

Вчера антимонопольное ведомство заявило, что в течение недели рассмотрит вопрос о возбуждении дела из-за внутрисетевого роуминга в отношении трех операторов связи. Еще один оператор ходатайствовал о разъяснении предупреждения и продлении сроков, но не предоставил достаточных обоснований и получил отказ в продлении сроков. Повторно компания в ФАС не обращалась.

В России действуют национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельно по Крыму. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам.

В начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. После 13 августа служба пообещала завести дела и по внутрисетевому роумингу, если операторы не выполнят предписания антимонопольного ведомства.

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