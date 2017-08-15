ГОРКИ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал изучать зарубежный опыт при реализации программы цифровой экономики, а не замыкаться только на собственных разработках. Об этом он заявил на совещании, посвященном реализации этой программы.

"Нам нужно будет следить за тем, как реализуются программы цифровой экономики в других странах, сотрудничать с зарубежными компаниями там, где это возможно, создавать совместные проекты, приглашать талантливых специалистов, иностранцев на работу в Россию, возвращать наших граждан, которые уехали за границу и там занимаются этой темой. Развивая технологии, нам не следует замыкаться только на своих подходах", - сказал Медведев.