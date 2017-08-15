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Ремонт более 70% неработающих дизель-генераторов в Крыму обойдется в 77 млн руб.

Экономика и бизнес
15 августа, 13:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из 284 дизель-генераторов в регионе работают только 75

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Эксперты оценили в 77 млн рублей ремонт порядка 74% неработающих дизель-генераторов, необходимых для покрытия дефицита мощности в энергосистеме Крыма, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак поручил властям Крыма в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки. По его словам, из 284 дизель-генераторов в регионе работают только 75.

"В данном случае они [эксперты] просят 77 млн рублей на приведение этих дизель-генераторов в порядок. Я не убежден, что такая сумма необходима. Необходима гораздо меньшая цифра", - сказал Аксенов, отметив, что сейчас в Крыму проводится масштабная инвентаризация дизель- генераторов.

Он добавил, что проблема с работоспособностью дизель-генераторных установок была одной из причин отставки министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной. "Это тот вопрос, который был на контроле в Министерстве топлива и энергетики Крыма <...>, по которому были претензии к деятельности конкретного министра", - сказал Аксенов.

По его словам, рисков с использованием дизель-генераторов в зимнее время уже не будет. "Они все будут установлены на тех объектах, на которых и положено", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Крыма Владимир Серов поручил провести служебное расследование в связи с неработоспособностью большей части дизель-генераторов в регионе.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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