Банк России просит признать лишенный лицензии банк "Спурт" банкротом

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КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал исковое заявление Банка России, в котором регулятор просит признать банкротом банк "Спурт", у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте суда.
"Исковое заявление Банка России к Спурт банку о признании банкротом зарегистрировано 14 августа 2017 года. Сумма исковых требований - 12,55 млн рублей", - говорится в сообщении.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Банк России отозвал с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у казанского акционерного коммерческого банка "Спурт". Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 г. занимала 183-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "Спурт" неадекватно оценивал принятые риски.