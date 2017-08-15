Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк России просит признать лишенный лицензии банк "Спурт" банкротом

Экономика и бизнес
15 августа, 13:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, августа. /ТАСС

Сумма исковых заявлений составляет 12,55 млн рублей, сообщил Арбитражный суд Татарстана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал исковое заявление Банка России, в котором регулятор просит признать банкротом банк "Спурт", у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте суда.

Смотрите также

Спурт банк закрыл три офиса в Татарстане и Марий Эл

Татарстанский Спурт банк приостановил выдачу наличных физлицам

Спурт банк в Татарстане отменит ограничение на снятие наличных, если найдет инвесторов

"Исковое заявление Банка России к Спурт банку о признании банкротом зарегистрировано 14 августа 2017 года. Сумма исковых требований - 12,55 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Банк России отозвал с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у казанского акционерного коммерческого банка "Спурт". Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 г. занимала 183-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "Спурт" неадекватно оценивал принятые риски.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
3
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
4
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
5
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
6
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
7
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама